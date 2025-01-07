Patronun işçileri azarladığı şirkette 100 işçinin işine son verildi

Elazığ'da bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler 2 Temmuz 2024'te grev kararı almıştı. 11 Temmuz 2024'te iş yerine gelen Eti Krom Yıldırım AŞ sahibi Ali Rıza Yıldırım, yaptığı toplantıda işçileri azarlayarak, ''Eti Krom ailesi bin 463 kişi. Şu anda azınlık. İş hakkı fes, bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler, örgütlenme olmuş. Örgütünde başı belediye başkanı. Bu şirketin başkanı kim? Belediye başkanı neden benim sahama girip, size hocalık ve imamlık yapıyor. Bana tarih anlatma. Sen yoktun ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın da herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır” diye ifadeler kullanmıştı.