Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler
Şanlıurfa’dan çalışmak için Antalya’ya giden genç, maaşını ödemeyen patronun parasını aldığı gerekçesiyle 2 gün boyunca korkunç işkencelere maruz kaldığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki genci dövüp, zorla böcek yedirip, kerpetenle dişlerini çekip kameraya aldılar. Haber3.com uyarıyor: Az sonra göreceğiniz görüntüler rahatsız edici olabilir!
Şanlıurfa’dan çalışmak için Antalya’ya giden genç, maaşını ödemeyen patronun parasını aldığı gerekçesiyle 2 gün işkence gördü. Sandalyeye bağlanarak kerpetenle dişleri sökülen gence hamamböceği yedirildi. Şahısların güvenini kazandıktan sonra cep telefonundaki işkence fotoğraflarını alan genç, savcılığa şikayette bulundu. Şikayetini geri çekmesi için tehdit telefonları aldığını söyleyen genç, yetkililerden yardım istedi.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki V.K., 2020 yılında Antalya’ya giderek bir kaportacıda işe başladı. İddiaya göre, işyeri sahibi, yaklaşık 10 ay çalışan V.K.’un her ay parasını eksik ödedi. Parasını isteyen V.K., her defasında ödemeyi yaparız sözünü duyunca oyalandığını düşündü. Bir sabah işe giden V.K., patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti.
V.K.’a ulaşamayan iş yeri sahibi, ailesine ulaşarak parasını istedi. Ailesi de V.K.’u arayarak durumu anlattı. Ailesinin başına bir şey gelmesinden korkan V.K., Antalya’ya dönerek aldığı 15 bin lirayı geri ödedi.
İddiaya göre, daha sonrasında Ahmet T., Osman T., Serkan T. ve Adem A. tarafından depoya kilitlenen V.K., sandalyeye bağlandı. İki gün boyunca sayısız işkence gören V.K.’un dişleri kerpetenle çekildi. Vücudunda darp nedeniyle morluklar oluşan V.K.’a hamamböcekleri yedirildi. Zanlılar yaptıkları tüm işkenceyi ise cep telefonuna kaydetti.