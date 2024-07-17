Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler

İddiaya göre, daha sonrasında Ahmet T., Osman T., Serkan T. ve Adem A. tarafından depoya kilitlenen V.K., sandalyeye bağlandı. İki gün boyunca sayısız işkence gören V.K.’un dişleri kerpetenle çekildi. Vücudunda darp nedeniyle morluklar oluşan V.K.’a hamamböcekleri yedirildi. Zanlılar yaptıkları tüm işkenceyi ise cep telefonuna kaydetti.