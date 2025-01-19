Pazar pazar kahrolduk: 2 minik çocuk korkunç bir şekilde can verdi

Çocukların cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan ve sinir krizleri geçiren acılı baba Z.K., "Çocuklarımız bisiklet binmek için gezmeye gitmişler. Y.K. suya düşmüş, Kadir de onu kurtarmak için suya gitmiş ancak ikisi de çıkamamışlar" dedi. Amca S.D. ise, "İşletme sahibi hiçbir güvenlik önlemi almamış. Burada gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diye konuştu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.