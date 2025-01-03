Pazar tezgahlarında başlayan yangın sokağı sardı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde pazar tezgahlarında başlayan yangın, çevredeki evlere sıçradı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi Begonya Sokak'taki pazar tezgahlarının bulunduğu boş alanda, tahta tezgahların tutuşması ile yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı.
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İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Mahalleli evlerini boşaltırken, vatandaşlar hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarını katıldı.
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Bir evin sahipleri ise alevlerin sıçradığı çatıya çıkarak söndürmeye çalıştı.
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