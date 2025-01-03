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Pazar tezgahlarında başlayan yangın sokağı sardı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde pazar tezgahlarında başlayan yangın, çevredeki evlere sıçradı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Pazar tezgahlarında başlayan yangın sokağı sardı - Resim: 1

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi Begonya Sokak'taki pazar tezgahlarının bulunduğu boş alanda, tahta tezgahların tutuşması ile yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı. 

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Pazar tezgahlarında başlayan yangın sokağı sardı - Resim: 2

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Pazar tezgahlarında başlayan yangın sokağı sardı - Resim: 3

Mahalleli evlerini boşaltırken, vatandaşlar hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarını katıldı.

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Pazar tezgahlarında başlayan yangın sokağı sardı - Resim: 4

Bir evin sahipleri ise alevlerin sıçradığı çatıya çıkarak söndürmeye çalıştı. 

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