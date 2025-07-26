Pazar yerinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar M.T., E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ. ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan M.T., kurtarılamadı.