Pazar yerinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Çorum'da pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Pazarcılar arasında 'yer anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.
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Yaralılar M.T., E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ. ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan M.T., kurtarılamadı.
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Polis olaya karışan D.A. ve M.A.A. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.
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Olay yerinde 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)
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