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Pazar yerinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Pazar yerinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Pazarcılar arasında 'yer anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. 

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Pazar yerinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Yaralılar M.T., E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ. ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan M.T., kurtarılamadı.

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Pazar yerinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Polis olaya karışan D.A. ve M.A.A. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

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Pazar yerinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Olay yerinde 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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