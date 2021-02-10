Pazarda elle ürün seçme devri kapanıyor
Pazarlarda elle ürün seçme devri kapanıyor. Yeni uygulama ile sebze meyve israf olmayacak. Ezilme riski yüksek ürünler ambalaja girecek, tezgâhta seçilemeyecek.
Küresel ısınma nedeniyle dünyada gıda sorunu boy göstermeye başlarken, meyve- sebzedeki zayiatın önüne geçmek için düğmeye basıldı. Tarladan reyona gelinceye kadar zayiat oranı yüzde 25'lere kadar ulaşan meyve-sebze için yeni düzenleme geliyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından bu ürünlerin ambalaj, depo ve taşınmasına yönelik yeni taslak hazırlandı. Buna göre, ezilme riski yüksek çilek, üzüm, şeftali, kayısı gibi ürünler market, pazar ve manavlarda açıkta satılamayacak, seçmece yapılamayacak.
27 ÜRÜNE SOĞUK ZİNCİR
Ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, çarkıfelek meyvesi, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, cennet elması (Trabzon hurması), üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olmak üzere 27 kalem ürün soğuk zincire tabi olacak ve seçmece yapılamayacak.
Söz konusu ürünlerin, üretim yerinden itibaren soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesi şartı aranacak. 60x80, 80x120 veya 100x120 ebatlardaki kaplara konularak satışa sunulacak ürünlerin ezilme ve bozulmasının da önüne geçilecek.