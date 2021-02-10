Pazarda elle ürün seçme devri kapanıyor

Söz konusu ürünlerin, üretim yerinden itibaren soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesi şartı aranacak. 60x80, 80x120 veya 100x120 ebatlardaki kaplara konularak satışa sunulacak ürünlerin ezilme ve bozulmasının da önüne geçilecek.