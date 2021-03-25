Pazarda ''kahreden'' hırsızlık anı kamerada!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki hırsızlık olayınca çalınan ürün dikkat çekti. İlçedeki bir pazar yerinde, bir esnafın tezgahındaki 1'er kilogramlık tereyağının 2 ayrı kadın tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında çalınan ürünün tereyağı olması gündem oldu.
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Olay, Topraklık Mahallesi 634 Sokak'ta bulunan açık pazar yerinde meydana geldi. Semt pazarında yağ ve peynir satan Hüseyin Avcı, tezgahına koyduğu 1'er kilogramlık 2 paket tereyağının olmadığını fark etti.
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Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Avcı, 2 kadının 2 kilo tereyağını çaldığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, başka bir esnafın da 5 kilogramlık sütünün çalındığı ortaya çıktı.
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Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 2 kadının yakalanması için çalışma başlattı.
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