Pazarlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ankara'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandı, tezgah önlerinde kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
Koronavirüs salgını nedeniyle 30-31 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu gece saat 00.00'da başlayacak kısıtlama öncesi Başkent'teki pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı.
Keçiören ilçesindeki Kalaba Pazarında erken saatlerde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını alabilmek için tezgah önlerinde sıraya girdi.