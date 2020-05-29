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  3. 29 Mayıs 2020 17:35

Pazarlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Ankara'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandı, tezgah önlerinde kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Pazarlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle 30-31 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu gece saat 00.00'da başlayacak kısıtlama öncesi Başkent'teki pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı.

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Pazarlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Keçiören ilçesindeki Kalaba Pazarında erken saatlerde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını alabilmek için tezgah önlerinde sıraya girdi.

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Pazarlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar, alışveriş yapabilmek için uzun süre bekledi.

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Pazarlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Öte yandan tezgahlar arasındaki 3 metre kuralının da yer yer ihlal edildiği görüldü.

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