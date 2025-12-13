  1. Anasayfa
  4. Pazarlık masasına oturmayan Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına katılmayan Türk-İş'in, Bakan Işıkhan'a sunduğu asgari ücret teklifi ortaya çıktı.

Kaynak: Sözcü
 Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı. Toplantıya işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) katılmadı. Komisyon ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapacak.

TÜRK-İŞ TALEPLERİNİ SUNDU

TÜRK-İŞ, toplantıya 5 dakika kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a kapalı bir zarf içinde taleplerini içeren mektup sundu.

TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın götürdüğü talep listesinde zam oranı ya da istenen asgari ücrete ilişkin herhangi bir rakamsal veri yer almadı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 78.8 ZAM

Sözcü'nün haberine göre; TÜRK-İŞ’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor.

