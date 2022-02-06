PCR testi kalktı, Edirne'ye yeniden akın başladı

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, “Bulgarlar tekrardan gelince esnafımızın da yüzü gülmeye başladı. 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti” dedi.