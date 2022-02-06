PCR testi kalktı, Edirne'ye yeniden akın başladı
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından Bulgaristan vatandaşları tekrar Edirne'ye akın etti. Esnafın yüzünü güldüren Bulgarlar, iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını buradan karşıladı.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan korona virüs vakaları nedeniyle Türkiye’yi kırmızı listeye almıştı.
Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar Edirne’ye akını kesmişti.
Bulgaristan'ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne’ye gelmeye başladı.
ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, “Bulgarlar tekrardan gelince esnafımızın da yüzü gülmeye başladı. 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti” dedi.