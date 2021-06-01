Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'ın paylaşımına öyle bir yorum yaptı ki...
Mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde yer alan oyuncu Anıl Altan, ikinci kez kaslarını sergilediği bir kareyi yayınlayınca olanlar oldu.
Beş yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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İKİNCİ FOTOĞRAF KRİZİ
Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, eşinin yeni paylaşımına yaptığı yorumla bir kez daha dikkat çekti.
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Altan, ikiz kızlarıyla havuz başında vakit geçirirken çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflardan birinde kaslarını sergileyen Altan'ın gönderisine 35 yaşındaki oyuncu eşinden yorum gecikmedi.
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"AMAÇ BELLİ"
Pelin Akil, paylaşıma, "Anıl'cığım ilk fotoğrafta kesseydin direkt kızları öyle koysaydın, amaç belli" yorumunu yaptı.
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