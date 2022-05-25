Pençe-Kilit şehitlerine kahreden veda

ŞEHİT ASKER TEKEDERELİ, MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Celal Tekedereli için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; şehidin babası Cevat, annesi Aynur Tekedereli ve kardeşlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda kişi katıldı.