Pencerenin önünde ilişkiye giren çift şoke etti
Tayvan'ın başkenti Taipei'de otel odasının penceresinin önünde ilişkiye giren çift, görenleri şaşkına çevirdi. O sırada otelin önünde dini bir festival için toplanan yüzlerce kişi telefona sarıldı.
Tayvan'nın başkenti Taipei'de bir çift, yüzlerce insanın dini bir festival için toplandığı caddenin üzerinde bulunan otelin penceresinin önünde cinsel ilişkiye girdi. Durumu fark eden kalabalık telefonlarına sarılıp ikiliyi kayda aldı.
Olay ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, çiftin dini değerlere saygısının olmadığını, festivali bırakıp çifti videoya almaya çalışan insanların da en az ilişkiye giren çift kadar yanlış yaptığını söyledi.
Emniyet yetkilisi 165 yıldır hastalıklara karşı korunma ve iyileşme amacı ile yapılan festivalin, özellikle insan sağlığını tehdit eden Kovid-19 ile daha büyük anlam taşıdığını söyledi.