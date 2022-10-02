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Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hizmete açıldı

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete açıldı. Toplam 5 istasyondan oluşan hattın günde 1.2 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor.

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hizmete açıldı - Resim: 1

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

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Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hizmete açıldı - Resim: 2

Pendik metrosu Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak.

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Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hizmete açıldı - Resim: 3

Hattın günlük yolcu taşıma kapasitesi 1,2 milyon kişi, uzunluğu ise 7,4 kilometre. Metronun saatteki hızı ise 80 kilometre.

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Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hizmete açıldı - Resim: 4

Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak.

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