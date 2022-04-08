Pentagon belgeleri paylaştı! Dünyayı karıştıran bilgi: Bir kadın uzaylıdan hamile kalmış
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından kayıt altına alınan belgelerde şoke eden bir bilgi yer aldı.
Bakanlık yeni çalışmaları desteklemek için araştırmalarını hızlandırırken bir yandan da eski belgeler kamuoyuyla paylaşılıyor.
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ABD Savunma İstihbarat Örgütü (DIA) tarafından yayınlanan 'İnsan ve Biyolojik Dokuda Anormal Akut ve Subakut Alan Etkisi' başlıklı dosyalarda araştırmanın detaylarına yer verildi.
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DIA tarafından yayınlanan raporda, bir görgü tanığının ifadeleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Raporda, ismi açıklanmayan bir kadının uzaylılarla karşılaşmasından sonra hamile kaldığı ifade edildi.
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Pentagon'un raporlarında anormal hava araçlarına maruz kaldığı için çok sayıda insanın yaralandığını ortaya kaydı.
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