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  4. Pentagon belgeleri paylaştı! Dünyayı karıştıran bilgi: Bir kadın uzaylıdan hamile kalmış

Pentagon belgeleri paylaştı! Dünyayı karıştıran bilgi: Bir kadın uzaylıdan hamile kalmış

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından kayıt altına alınan belgelerde şoke eden bir bilgi yer aldı.

Pentagon belgeleri paylaştı! Dünyayı karıştıran bilgi: Bir kadın uzaylıdan hamile kalmış - Resim: 1

Bakanlık yeni çalışmaları desteklemek için araştırmalarını hızlandırırken bir yandan da eski belgeler kamuoyuyla paylaşılıyor.

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Pentagon belgeleri paylaştı! Dünyayı karıştıran bilgi: Bir kadın uzaylıdan hamile kalmış - Resim: 2

ABD Savunma İstihbarat Örgütü (DIA) tarafından yayınlanan 'İnsan ve Biyolojik Dokuda Anormal Akut ve Subakut Alan Etkisi' başlıklı dosyalarda araştırmanın detaylarına yer verildi.

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Pentagon belgeleri paylaştı! Dünyayı karıştıran bilgi: Bir kadın uzaylıdan hamile kalmış - Resim: 3

DIA tarafından yayınlanan raporda, bir görgü tanığının ifadeleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Raporda, ismi açıklanmayan bir kadının uzaylılarla karşılaşmasından sonra hamile kaldığı ifade edildi.

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Pentagon belgeleri paylaştı! Dünyayı karıştıran bilgi: Bir kadın uzaylıdan hamile kalmış - Resim: 4

Pentagon'un raporlarında anormal hava araçlarına maruz kaldığı için çok sayıda insanın yaralandığını ortaya kaydı.

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