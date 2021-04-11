Pentagon doğruladı! UFO görüntüleri sızdırıldı
Gizli bir Pentagon araştırması kapsamında elde edilen UFO görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerde, UFO'ların Donanma destroyer USS Russell üzerinde uçtuğu görülebiliyor.
UFO'ların gizli bir Pentagon araştırmasından inanılmaz görüntüler sızdırıldı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon soruşturmasından sızan görüntüler, UFO'ların Donanma destroyerinin üzerinde süzüldüğünü gözler önüne serdi.
Görev Gücü, Haziran ayında çıkacak olan ve Güney California kıyılarındaki Donanma destroyerleri de dahil olmak üzere ABD askeri varlıkları ile UFO karşılaşmalarının fotoğraflarını ve videolarını içeren kapsamlı bir Kongre raporu için kanıt topluyor.
GERÇEKLİĞİ DOĞRULANDI
Raporun bir kısmı, diğer askeri ve istihbarat yetkililerini UFO gizeminin doğası hakkında eğitme amacını taşıyor. Yeni görüntüler Görev Gücü tarafından toplandı ve gerçekliklerini doğrulayan araştırmacı film yapımcısı Jeremy Corbell tarafından elde edildi.
Temmuz 2019'da Deniz Kuvvetleri görevlileri tarafından bir gece görüş cihazı kullanılarak kaydedilen şoke edici video, bir Donanma destroyerinin 700 fit yukarısında gezinen piramit şeklindeki UFO'ları gösteriyor.