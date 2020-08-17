Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu

CNBC'de yer alan habere göre, Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıkladı.