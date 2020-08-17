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  3. 17 Ağustos 2020 09:20

Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO görüntülerini araştırmak için özel bir gözlem birimi kurdu.

Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu

CNBC'de yer alan habere göre, Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurdu.   Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıkladı.  

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Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu

Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu'nun görevi ise sanılanın aksine uzaylıların peşine düşmek değil, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını araştırmak olarak belirlendi. 

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Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu

PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTIPentagon, donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje)  olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.

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Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu

Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullanmıştı.

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