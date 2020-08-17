Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO görüntülerini araştırmak için özel bir gözlem birimi kurdu.
CNBC'de yer alan habere göre, Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıkladı.
Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu'nun görevi ise sanılanın aksine uzaylıların peşine düşmek değil, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını araştırmak olarak belirlendi.
PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTIPentagon, donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.