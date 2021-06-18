Peribacaları'nda utanç veren manzara
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Turizmciler, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğa harikası yapılar üzerine yazılan yazılara tepki gösterdi.
Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistleri ziyaret ettiği turizm merkezlerinin başında geliyor.
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Başta peribacaları olmak üzere bölge, doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
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Ancak bölgede Ortahisar ve Göreme beldesi yakınlarında bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazılarak, zarar verildi.
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Tarihi güzelliğe sahip bölgede peribacalarına verilen zarar tepki çekti.
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