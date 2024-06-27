Pes artık! ''Kargocu evi soydu'' dedi, gerçek başka çıktı

A.D. olay yerinde polise verdiği ifadede 1,5 yaşındaki kızı ile evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin 'kargocu' olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığını belirtti. Kapıyı açması ile bu kişinin başını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini anlatan A.D., kendisine geldiğinde maskeli kişinin evde altın olup olmadığını sorduğunu, yerini söylemezse odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylediğini ifade etti.