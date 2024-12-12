Pes! Bitişikteki komşusunun duvarını kırıp evini soydu...
Akılalmaz hırsızlık olayı İzmir'de yaşandı. Bir kişinin bitişikteki komşusu ile kendi evini ayıran duvarı kırıp komşusunu soyduktan sonra duvarı yeniden tamir ettiği ortaya çıktı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kendi oturduğu evin duvarı balyozla kırarak bitişikteki evlilik aşamasındaki komşusu A.S.'ın (29) ev eşyalarını çaldığı gerekçesiyle aranan F.C., polis tarafından yakalandı. F.C.'nin polisteki ilk ifadesinde, alkolün etkisinde olduğunu ve bir anlık gafletle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki A.S., evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi. İddiaya göre, bitişikteki evde oturan ve ailesinin de 35 yıllık tanıdığı ve mahalleden komşusu F.C. kendi dairesinden balyozla duvarı kırıp, A.S.'ın evine geçti. Evdeki tüm eşyayı kendi evine taşıyan F.C., duvarı yeniden örüp, sıva da yaptı.
F.C., olayın ardından kendi evinden de çıkıp, eşyayla birlikte taşındı. Anne ve babasıyla yakındaki bir apartmanda yaşayan A.S., 15 Kasım'da eve geldiğinde, beyaz eşyaları, mobilyaları, halıları, küçük ev aletleri, avizeleri ve iki televizyonuna kadar tüm eşyasının çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli F.C.'nin önce Ankara'ya gittiğini ardından tekrar İzmir'e döndüğünü belirleyip saklandığı adresi tespit etti. F.C., saklandığı eve dün düzenlenen operasyonla yakalandı.