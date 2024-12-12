Pes! Bitişikteki komşusunun duvarını kırıp evini soydu...



Olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki A.S., evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi. İddiaya göre, bitişikteki evde oturan ve ailesinin de 35 yıllık tanıdığı ve mahalleden komşusu F.C. kendi dairesinden balyozla duvarı kırıp, A.S.'ın evine geçti. Evdeki tüm eşyayı kendi evine taşıyan F.C., duvarı yeniden örüp, sıva da yaptı.