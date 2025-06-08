Pes dedirten görüntü! Ambulansı gören dönüp bir daha baktı

Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde, ambulansa sağlık çalışanları tarafından dolap yüklendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Dolabın, 2 sağlık çalışanı ve 1 kişi tarafından 55 BAG 99 plakalı ambulansta, sedyenin konulup hastaların taşındığı bölümüne yüklendiği görüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, duruma tepki gösterdi.