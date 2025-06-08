Pes dedirten görüntü! Ambulansı gören dönüp bir daha baktı
Samsun'un Canik ilçesinde ambulansla eşya taşındığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde, ambulansa sağlık çalışanları tarafından dolap yüklendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Dolabın, 2 sağlık çalışanı ve 1 kişi tarafından 55 BAG 99 plakalı ambulansta, sedyenin konulup hastaların taşındığı bölümüne yüklendiği görüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, duruma tepki gösterdi.
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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlgili Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konunun anlaşılması adına bir ön inceleme başlatılmıştır" denildi. (DHA)
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