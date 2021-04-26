Pes dedirten olay! Erkek arkadaşının babasıyla 6 ay yasak aşk yaşadı
Amerika'da yaşayan 25 yaşındaki Mackenzie Yocum isimli kadın, çocukluk aşkı olan erkek arkadaşını bırakıp erkek arkadaşının 61 yaşındaki babası Jeff Scholl ile ilişki yaşamaya başladı.
Amerika'da "Ancak filmlerde olur" dediğimiz bir olay yaşandı. 25 yaşındaki bir kadın sevgilisini bırakıp, onun 61 yaşındaki babası ile ilişki yaşamaya başladı. Üstelik bu tuhaf çift bir de çocuk yaptı. Gelin ilginç olay nasıl gerçekleşmiş bakalım.
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İsmi açıklanmayan erkek arkadaşı ile altı yıllık ilişki sonrası nişanlanan Mackenzie, erkek arkadaşı ile yaşadığı bir sorun sonrası ağladı.
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Bu sırada nişanlısının babası genç kadını teselli etti. Çift arasında bu yakınlaşmadan sonra ilişki başladı.
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Erkek arkadaşının babasından bir erkek çocuk sahibi olan Mackenzie, yaptığı açıklamada en büyük pişmanlığının Jeff Scholl ile daha erken ilişki yaşamamak olduğunu söyledi.
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