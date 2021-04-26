Pes dedirten olay! Erkek arkadaşının babasıyla 6 ay yasak aşk yaşadı

Amerika'da "Ancak filmlerde olur" dediğimiz bir olay yaşandı. 25 yaşındaki bir kadın sevgilisini bırakıp, onun 61 yaşındaki babası ile ilişki yaşamaya başladı. Üstelik bu tuhaf çift bir de çocuk yaptı. Gelin ilginç olay nasıl gerçekleşmiş bakalım.