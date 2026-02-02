Peş peşe hortumların vurduğu Antalya'daki yıkım kamerada

Antalya’da geçen hafta pazartesi gecesi etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, hortum ve fırtına nedeniyle birçok tarım arazisi zarar gördü. Aksu ilçesinde Aksu Çayı üzerinde gece saatlerinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı.