Peş peşe hortumların vurduğu Antalya'daki yıkım kamerada
Antalya’da geçen hafta etkili ola şiddetli yağış ve fırtınada şehri vuran hortumlar sonrasında oluşan hasarı gidermek için çalışmalar başlarken hortumun bıraktığı enkaz yığını dron kameralarıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Antalya’da geçen hafta pazartesi gecesi etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, hortum ve fırtına nedeniyle birçok tarım arazisi zarar gördü. Aksu ilçesinde Aksu Çayı üzerinde gece saatlerinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı.
Hortumun etkilediği alanda bakım için karaya çekilen tekneler ile kıyıdaki tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü.
Bazı tekneler devrilip üst üste gelirken, bazıları ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Milyonlarca lira değerindeki teknelerin bir kısmı hortumla birlikte karaya savruldu, karada bulunan bazı tekneler ise parçalanarak metrelerce uzağa fırladı.
