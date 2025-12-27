  1. Anasayfa
Meteoroloji ve AKOM'un uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sulu kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: DHA
Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da sulu kar yağdı - Resim: 1

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. 

Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da sulu kar yağdı - Resim: 2

Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından Şişli'de sabah saatlerinde sulu kar yağışı başladı. 

Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da sulu kar yağdı - Resim: 3

Kısa süre yağan kar, daha sonra etkisini kaybetti. Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da sulu kar yağdı - Resim: 4

AKOM UYARMIŞTI
İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dondurucu soğuklara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul'da bulutlu havanın yerini, bugünden itibaren İzlanda kökenli soğuk havaya ve fırtınaya bırakıyor. 

