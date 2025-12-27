Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da sulu kar yağdı
Meteoroloji ve AKOM'un uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sulu kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: DHA
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından Şişli'de sabah saatlerinde sulu kar yağışı başladı.
Kısa süre yağan kar, daha sonra etkisini kaybetti. Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
AKOM UYARMIŞTI
İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dondurucu soğuklara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul'da bulutlu havanın yerini, bugünden itibaren İzlanda kökenli soğuk havaya ve fırtınaya bırakıyor.
