Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da sulu kar yağdı

AKOM UYARMIŞTI

İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dondurucu soğuklara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul'da bulutlu havanın yerini, bugünden itibaren İzlanda kökenli soğuk havaya ve fırtınaya bırakıyor.