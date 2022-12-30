Pes! Yolcu otobüsünde çocuklarını unuttular
Şehirlararası yolcu taşımacılığı yapan firmalarda seyahat eden yolcuların unuttukları eşyalar, görenleri şaşkına çevirirken bir aile bu sefer otobüste çocuklarını unuttu.
Şehirlararası yolcu taşımacılığı firmalarını kullanan vatandaşlar, birbirinden ilginç eşyalarını seyahat ettikleri otobüslerde unutabiliyor. İstanbul Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı yapan şirkette kayıp eşya bürosunda sorumlu Davut Tuğlu, şimdiye kadar yaşanan en ilginç olayın ise Beylikdüzü'ne giden otobüste bir ailenin çocuğunu unutması olduğunu söyledi.
Ulaşım firmalarında yolculuk eden bazı vatandaşlar ya çantalarını ya da özel eşyalarını otobüste unutabiliyor.
Bu kapsamda bir seyahat firması unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırmak için özel bir sistem kurdu. 2022 yılında sisteme kaydedilen 11 bin 555 kayıp eşyadan 9 bin 464'ü sahiplerine teslim edildi.
Teslim edilemeyen aralarında gitar, Ruslara özgün müzik aleti, İncil, Kuran-ı Kerim gibi çok sayıda eşya firmanın kayıp eşya bürosunda sahiplerini bekliyor.