Pet şişeler paraya dönüşecek! 6 ilde daha DOA iade makinesi kuruluyor

DOA MAKİNELERİ 81 İLE YAYILACAK

Sistemin 7 bölgeye yayılması için 24 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında kamu koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir ve Konya’da düzenlenen toplantılarda Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, valiler, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ticaret ve sanayi odaları yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantılarda sisteme ilişkin tanıtım ve bilgilendirmeler yapıldı. Koordinasyon toplantılarının düzenlendiği bu illerde Depozito İade Makineleri (DİM) kurulmaya başlandı. İlk etapta 7 ildeki marketler, AVM’ler, üniversite kampüsleri, metro istasyonları, tren istasyonları, kamu ve belediyeye ait bina ile yerleşkelerde kurulmaya başlanan makinelerin bir sonraki aşamada 81 ile yayılması hedefleniyor. Sistemin pilot uygulamasının Şubat 2025'te başladığı Sakarya’da 4 ayda yaklaşık 200 ton cam, 20 ton pet, 2 ton alüminyum olmak üzere toplam 3 milyon adet ambalaj toplandı. Bu sayede 175 bin 139 litre su tasarrufu, 239 bin 51 kilovatsaat enerji tasarrufu ve 145 bin 983 kilogram karbondioksit emisyon azaltımı sağlandı.