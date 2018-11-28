Petrol-İş Genel Başkanı: Akaryakıtta büyük oyun dönüyor

Fırsatçılara göz açtırılmaması gerektiğini söyleyen Yaşar, şöyle devam etti:



"Akaryakıt fiyatları dövizle bağlantılı olduğu için çıkıyor ancak inmiyor. İnmemesinin sebebi çeşitli mallarda olduğu gibi maalesef fırsatçılık. Mutlaka devletin buna bir çözüm bulması, bu fırsatçıları deşifre etmesi gerekiyor. Hala fırsatçılıklarını devam ettirerek akaryakıtta indirim yapmayanlara sivil toplum kuruluşları olarak itiraz ediyoruz."