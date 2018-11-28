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  3. 28 Kasım 2018 14:03

Petrol-İş Genel Başkanı: Akaryakıtta büyük oyun dönüyor

Petrol-İş Genel Başkanı: Akaryakıtta büyük oyun dönüyor

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, akaryakıt fiyatlarının dövizle bağlantılı olması nedeniyle yükseldiğini ancak inmediğini belirterek akaryakıt fiyatlarındaki indirimin bazı bayilerce pompaya yansıtılmadığını savundu.

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Petrol-İş Genel Başkanı: Akaryakıtta büyük oyun dönüyor

AKARYAKITTA DA FIRSATÇILAR VAR

Bunun fırsatçılık olduğunu dile getiren Yaşar, "7 liralara çıkan döviz 5 küsurlara inmesine rağmen aradaki farktan istifade edenler var." ifadesini kullandı.

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Petrol-İş Genel Başkanı: Akaryakıtta büyük oyun dönüyor

Fırsatçılara göz açtırılmaması gerektiğini söyleyen Yaşar, şöyle devam etti:

"Akaryakıt fiyatları dövizle bağlantılı olduğu için çıkıyor ancak inmiyor. İnmemesinin sebebi çeşitli mallarda olduğu gibi maalesef fırsatçılık. Mutlaka devletin buna bir çözüm bulması, bu fırsatçıları deşifre etmesi gerekiyor. Hala fırsatçılıklarını devam ettirerek akaryakıtta indirim yapmayanlara sivil toplum kuruluşları olarak itiraz ediyoruz."

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Petrol-İş Genel Başkanı: Akaryakıtta büyük oyun dönüyor

Yaşar, vatandaşların indirimi pompaya yansıtmayanları yetkililere bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

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