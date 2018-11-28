Petrol-İş Genel Başkanı: Akaryakıtta büyük oyun dönüyor
Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, akaryakıt fiyatlarının dövizle bağlantılı olması nedeniyle yükseldiğini ancak inmediğini belirterek akaryakıt fiyatlarındaki indirimin bazı bayilerce pompaya yansıtılmadığını savundu.
AKARYAKITTA DA FIRSATÇILAR VAR
Bunun fırsatçılık olduğunu dile getiren Yaşar, "7 liralara çıkan döviz 5 küsurlara inmesine rağmen aradaki farktan istifade edenler var." ifadesini kullandı.
Fırsatçılara göz açtırılmaması gerektiğini söyleyen Yaşar, şöyle devam etti:
"Akaryakıt fiyatları dövizle bağlantılı olduğu için çıkıyor ancak inmiyor. İnmemesinin sebebi çeşitli mallarda olduğu gibi maalesef fırsatçılık. Mutlaka devletin buna bir çözüm bulması, bu fırsatçıları deşifre etmesi gerekiyor. Hala fırsatçılıklarını devam ettirerek akaryakıtta indirim yapmayanlara sivil toplum kuruluşları olarak itiraz ediyoruz."