Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor

Peynir etiketlerinde yeni döneme giriliyor

Peynir ürünlerinde vatandaşı yanıltan etiket kullanımında yemi döneme başladıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, “Dün itibariyle içerisinde bulunduğumuz laboratuvarın konusuna giren peynirlerle ilgili bir tebliğ çalışmasını kurum görüşlerini açtık. Burada en önemli husus özellikle etiketleri itibariyle tüketiciyi yanıltıcı bir sonuca ulaştıracak olan farklı peynir türlerinin eritilmesiyle birlikte sanki sütten peynir ürünü oluşmuş gibi algı veren etiketlerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışma başlattık. Buradan istediğimiz tüketicilerimiz herhangi bir ürünü aldıklarında direkt sütten yapılıp yapılmadığını bilecek. Kırıntılardan ya da eritilme suretiyle oluşturulan bir peynir olduğunu etiketi okuyarak bilmiş olsun. Sanıyorum kurul görüşleri geldikten sonra bu konuda bir netlik oluşmuş olacak. Kurul görüşleri, bizim de uygulamalarımız doğrultusunda peynir tebliğini gıda vatandaşımızın gıda güvenliğini sağlamak adına yürürlüğe koymuş olacağız. Sadece bu hususta değil, ister hasat öncesi ister hasat sonrası, ister yurt içi tüketimi olsun ister yurt dışı ihracat olsun üretilmiş olan bitkisel, hayvansal ya da diğer ürünlerin analizlerini bu uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda analizlerini yaptırıp tüketicilerimizin gıda güvenliğini sağlamaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.