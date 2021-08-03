Piknik yaparken buldu, başına talih kuşu kondu

AİLESİNİN DE YARDIMIYLA EVE GÖTÜRDÜ

Kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan 60 yaşındaki Hezer, 2015'te ailesiyle Gevaş ilçesindeki Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında piknik yaptığı sırada, sahilde rengi ve yapısıyla farklı bir taş olduğunu fark etti. Ailesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak evine götürdüğü taşın, kütle olarak aynı ebattakilere göre daha ağır olmasından şüphelenen Hezer, arkadaşı aracılığıyla taştan aldığı numuneyi Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş'a gönderdi.