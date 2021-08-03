Piknik yaparken buldu, başına talih kuşu kondu
Güvenlik görevlisi Osman Hezer'in, Van Gölü kıyısında ailesiyle piknik yaparken bulduğu 81 kilo 400 gram ağırlığındaki meteorit, ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsü tarafından yapılan inceleme sonucunda sertifikalandırıldı.
Türkiye'de değeri nedeniyle vatandaşların bulmaya çalıştığı göktaşlarından biri, 6 yıl önce Van Gölü kıyısında ailesiyle piknik yapan Osman Hezer tarafından bulundu. İlk olarak taşın değerini bilmeyen Hezen, internet üzerinden yaptığı araştırma sonucunda, göktaşının maddi değerinin yüksek olduğunu öğrendi. Daha sonra yetkililerle temasa geçen Hezen'in bulduğu taş, uzun bir sürecin ardından Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi.
AİLESİNİN DE YARDIMIYLA EVE GÖTÜRDÜ
Kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan 60 yaşındaki Hezer, 2015'te ailesiyle Gevaş ilçesindeki Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında piknik yaptığı sırada, sahilde rengi ve yapısıyla farklı bir taş olduğunu fark etti. Ailesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak evine götürdüğü taşın, kütle olarak aynı ebattakilere göre daha ağır olmasından şüphelenen Hezer, arkadaşı aracılığıyla taştan aldığı numuneyi Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş'a gönderdi.
"DOKUZAĞAÇ" İSMİYLE KAYITLARA GEÇTİ
Yapılan incelemeler sonucu meteorit olduğu belirlenen 81 kilo 400 gram ağırlığındaki taşın numunesi, ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsü'ne gönderildi. Burada gerçekleştirilen kontrollerde de aynı sonuca ulaşılmasıyla göktaşı, Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi ve "Doğuzağaç" ismiyle kayıtlara geçti.
"GÖRDÜĞÜMDE FARKLI OLDUĞUNU ANLADIM"
Hezer, taşı ilk gördüğünde diğerlerinden farklı olduğunu anladığını, bu nedenle incelemek için eve götürmeye karar verdiğini söyledi. Taşın ebat olarak küçük olmasına rağmen, kütlesinin ağır olduğunu belirten Hezer, bunun meteor olduğundan şüphelenerek internetten gök taşlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladığını anlattı.