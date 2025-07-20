Piknikte acı olay: 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saatlerinde Kazak Gölü mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için gelen Ç.G., oyun oynarken göle düştü. Bir süre sonra çocuklarının yokluğunu fark eden aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.