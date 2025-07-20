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Piknikte acı olay: 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Kazak Gölü'ne düşen 10 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından ölü bulundu.

Kaynak: DHA
Piknikte acı olay: 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Kazak Gölü mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için gelen Ç.G., oyun oynarken göle düştü. Bir süre sonra çocuklarının yokluğunu fark eden aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Piknikte acı olay: 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Resim: 2

İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonuçsuz kalınca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler çağrıldı.

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Piknikte acı olay: 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Resim: 3

Güvenlik kameralarından G.’ın göle düştüğü yeri belirleyen dalgıç polisler, kısa süre sonra cansız bedenine ulaştı.

 

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Piknikte acı olay: 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Resim: 4

Ç.G.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

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