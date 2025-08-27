Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber
İstanbul'da Küçükçekmece Gölü kenarında ailesiyle piknik yaparken kaybolan 6 yaşındaki Adem, gölde hareketsiz yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında meydana geldi. 6 yaşındaki otizmli Adem B., ailesiyle birlikte piknik yapmak için geldiği göl kenarında kayboldu. Çocuklarının yanlarında olmadığını fark eden aile, Adem'i aramaya başladı.
Yaklaşık 5 saat sonra göl kenarında bulunan kafeden çıkan bir kişi, gölde Adem'i hareketsiz yatarken gördü. Çevredekiler, Adem B.'yi sudan çıkararak ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından B. bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Adem, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
'YAKLAŞIK 4-5 SAAT ARAMIŞLAR'
Olay anında parkta bulunan Y.A., "Ben zaten burada piknik yaparken görmüştüm, geziyor zannetmiştim. Meğerse kaybolmuş, otizmliymiş. Duyduğumuzda çok üzülmüştük. Yaklaşık 4-5 saat aramışlar, en sonunda da gölde bir arkadaş görmüş, durumu zaten ağırmış hastanede. Bilinci açık değildi, nabzı atıyordu ama. Bazı arkadaşlar suni teneffüs yapmış, zaten ilk ambulansı arayanlardan biri de bendim. Herkes etrafında toplanmış bekliyorlardı'' ifadelerini kullandı.