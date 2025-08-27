Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber

'YAKLAŞIK 4-5 SAAT ARAMIŞLAR'

Olay anında parkta bulunan Y.A., "Ben zaten burada piknik yaparken görmüştüm, geziyor zannetmiştim. Meğerse kaybolmuş, otizmliymiş. Duyduğumuzda çok üzülmüştük. Yaklaşık 4-5 saat aramışlar, en sonunda da gölde bir arkadaş görmüş, durumu zaten ağırmış hastanede. Bilinci açık değildi, nabzı atıyordu ama. Bazı arkadaşlar suni teneffüs yapmış, zaten ilk ambulansı arayanlardan biri de bendim. Herkes etrafında toplanmış bekliyorlardı'' ifadelerini kullandı.