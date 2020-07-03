Pilav gününe katılan 15 kişide korona çıktı! 10 ev karantinaya alındı

10 EV KARANTİNADA

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmasında, 6 sokaktaki 10 evde yaşayanların pozitif vakalarla temaslı olduğu belirlendi. Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 10 ev için karantina kararı aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karantinaya alınan evlerin girişlerini demir bariyer ve güvenlik şeridi ile kapattı.



Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, corona virüsün toplu yenen yemekten sonra yayıldığını belirterek, şunları söyledi: