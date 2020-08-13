Pınar Gültekin cinayetinde kilit isim ilk kez konuştu
Muğla'nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülen ve cesedi yakıldıktan sonra varile içinde ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) yakın arkadaşı Ceren T., Pınar'ın kaybolmasının ardından yaptığı ihbarı ve onun ölümü sonrasında yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Muğla'nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülen ve cesedi yakıldıktan sonra varile içinde ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) yakın arkadaşı Ceren T., Pınar'ın kaybolmasının ardından yaptığı ihbarı ve onun ölümü sonrasında yaşadıklarını ilk kez SABAH'a anlattı. Pınar'la kaybolmadan bir gün önce 15 Temmuz'da mesajlaştığını anlatan Ceren T. şunları anlattı:
'İÇİME KURT DÜŞTÜ' Pınar'ı 3 senedir tanıyorum. Çok yakın arkadaşımdı. Aynı üniversitede, aynı fakültede eğitim gördük. Hatta yarım dönem ev arkadaşlığı da yaptık.
Sonra Akyaka'ya taşındı ama yine de irtibatı koparmadık. Pınar sürprizlerle doluydu. Uyumayı, miskinlik yapmayı sevmezdi. Ben mezun olunca çok üzüldü; Muğla'dan gitmemi istemiyordu. Bir senedir Adana'da ailemle yaşıyorum. Sürekli telefonla görüşüyorduk.