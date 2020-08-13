Pınar Gültekin cinayetinde kilit isim ilk kez konuştu

Muğla'nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülen ve cesedi yakıldıktan sonra varile içinde ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) yakın arkadaşı Ceren T., Pınar'ın kaybolmasının ardından yaptığı ihbarı ve onun ölümü sonrasında yaşadıklarını ilk kez SABAH'a anlattı. Pınar'la kaybolmadan bir gün önce 15 Temmuz'da mesajlaştığını anlatan Ceren T. şunları anlattı: