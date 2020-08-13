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  3. 13 Ağustos 2020 10:05

Pınar Gültekin cinayetinde kilit isim ilk kez konuştu

Muğla'nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülen ve cesedi yakıldıktan sonra varile içinde ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) yakın arkadaşı Ceren T., Pınar'ın kaybolmasının ardından yaptığı ihbarı ve onun ölümü sonrasında yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Pınar Gültekin cinayetinde kilit isim ilk kez konuştu

Muğla'nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülen ve cesedi yakıldıktan sonra varile içinde ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) yakın arkadaşı Ceren T., Pınar'ın kaybolmasının ardından yaptığı ihbarı ve onun ölümü sonrasında yaşadıklarını ilk kez SABAH'a anlattı. Pınar'la kaybolmadan bir gün önce 15 Temmuz'da mesajlaştığını anlatan Ceren T. şunları anlattı:

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Pınar Gültekin cinayetinde kilit isim ilk kez konuştu

'İÇİME KURT DÜŞTÜ' Pınar'ı 3 senedir tanıyorum. Çok yakın arkadaşımdı. Aynı üniversitede, aynı fakültede eğitim gördük. Hatta yarım dönem ev arkadaşlığı da yaptık.

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Pınar Gültekin cinayetinde kilit isim ilk kez konuştu

Sonra Akyaka'ya taşındı ama yine de irtibatı koparmadık. Pınar sürprizlerle doluydu. Uyumayı, miskinlik yapmayı sevmezdi. Ben mezun olunca çok üzüldü; Muğla'dan gitmemi istemiyordu. Bir senedir Adana'da ailemle yaşıyorum. Sürekli telefonla görüşüyorduk.

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Pınar Gültekin cinayetinde kilit isim ilk kez konuştu

Pınar sosyal medyayı çok aktif kullanan biriydi. Kaybolduğu gün sosyal medyada yaptığım paylaşımı 1 gün boyunca beğenmeyince içime bir kurt düştü.

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