Pınar Gültekin cinayetinde kritik gelişme!
Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Davaya ilişkin hazırlanan iki rapor ortaya çıktı. Raporda sanık Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Gültekin'in ölümünün boğulma sonucu meydana gelmiş olabileceği de vurgulandı. İşte detaylar...
Pınar Gültekin davasının ikinci duruşmasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı ve ağabeyi Mertcan Avcı hakim karşısına çıkacak.
İKİ RAPOR DURUŞMA ÖNCESİ ORTAYA ÇIKTI
Duruşma öncesindeyse mahkemeye sunulacak iki yeni rapor ortaya çıktı.
''CEZAİ EHLİYETİ TAM''
Muğla'daki dava dosyasına sanık Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı ile ilgili rapor eklenecek. Raporda, Avcı'nın akıl hastalığı bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.