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  3. 03 Ocak 2021 22:30

Pınar Gültekin cinayetinde kritik gelişme!

Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Davaya ilişkin hazırlanan iki rapor ortaya çıktı. Raporda sanık Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Gültekin'in ölümünün boğulma sonucu meydana gelmiş olabileceği de vurgulandı. İşte detaylar...

Pınar Gültekin cinayetinde kritik gelişme!

Pınar Gültekin davasının ikinci duruşmasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı ve ağabeyi Mertcan Avcı hakim karşısına çıkacak.

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Pınar Gültekin cinayetinde kritik gelişme!

İKİ RAPOR DURUŞMA ÖNCESİ ORTAYA ÇIKTI
Duruşma öncesindeyse mahkemeye sunulacak iki yeni rapor ortaya çıktı.

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Pınar Gültekin cinayetinde kritik gelişme!

''CEZAİ EHLİYETİ TAM''
Muğla'daki dava dosyasına sanık Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı ile ilgili rapor eklenecek. Raporda, Avcı'nın akıl hastalığı bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

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Pınar Gültekin cinayetinde kritik gelişme!

''BOĞULMA SONUCU ÖLMÜŞ OLABİLİR''
Pınar Gültekin'in ölüm nedeni ile ilgili de yeni bir rapor hazırlandı. Raporda Gültekin'in ölümünün boğulma sonucu meydana gelmiş olabileceği vurgulandı.

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