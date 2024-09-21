  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman'da, konser alanında iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı - Resim: 1

Kavga, dün gece, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Pinhani konseri öncesinde, iki grup arasında tartışma çıktı.

1 / 7
Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı - Resim: 2

Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.  

2 / 7
Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı - Resim: 3

Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 / 7
Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı - Resim: 4

Sağlıkçılar, 2 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

4 / 7