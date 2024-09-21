Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı
Adıyaman'da, konser alanında iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Kavga, dün gece, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Pinhani konseri öncesinde, iki grup arasında tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
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Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlıkçılar, 2 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
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