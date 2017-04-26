Piramide tırmanan Diyarbakırlı o anları anlattı

BENDEN ÖNCE 3 KİŞİ TIRMANMIŞ



Diyarbakır'da bahçe ekipmanları satan bir firmada çalışan Enam Seyrek, tarihi On Gözlü Köprü ve altından akan Dicle Nehri kıyısında Mısır'ın en büyük piramidine tırmanışının ayrıntılarını anlattı. Kendisinden önce bir Alman, bir Rus ve Türkiye'den de Fatih Kömürcü'nün Keops Pirimidine çıktığını, internette yaptığı araştırmada öğrendiğini belirten Seyrek, 3 arkadaşıyla birlikte Kızıldeniz'de dalış yapmak için Mısır'a gittiklerini söyledi.