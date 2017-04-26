Piramide tırmanan Diyarbakırlı o anları anlattı
Mısır'da Keops Piramidi'nin zirvesine tırmanan Diyarbakırlı Enam Seyrek, yaşadıklarını anlattı.
Mısır'da yasak olmasına karşın macera olsun diye Keops Piramidi'ne tırmanan Diyarbakırlı doğa sporcusu Enam Seyrek, "Zirvedeki görüntü muhteşemdi" dediği tırmanışı anlattı. Keops Piramidi'ne tırmandığı için 6 saat gözaltına alındığını belirten Seyrek, "Güvenlik görevlilerinin bir anlık boşluğundan yararlanarak biranda piramide tırmanmaya başladım. Güvenlikçiler beni farkettiği zaman ben yarısına kadar çıkmıştım" dedi.
Trekking, sualtı dalış, yamaç paraşütü, bisiklet başta olmak üzere bir çok faaliyette bulunan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) üyesi 28 yaşındaki Enam Seyrek, 3 arkadaşıyla birlikte turistik gezi için gittikleri Mısır'da, yasak olmasına rağmen geçen 27 mart'ta Mısır'ın en büyük piramidi olan Keops'un tepe noktasına çıktı.
BENDEN ÖNCE 3 KİŞİ TIRMANMIŞ
Diyarbakır'da bahçe ekipmanları satan bir firmada çalışan Enam Seyrek, tarihi On Gözlü Köprü ve altından akan Dicle Nehri kıyısında Mısır'ın en büyük piramidine tırmanışının ayrıntılarını anlattı. Kendisinden önce bir Alman, bir Rus ve Türkiye'den de Fatih Kömürcü'nün Keops Pirimidine çıktığını, internette yaptığı araştırmada öğrendiğini belirten Seyrek, 3 arkadaşıyla birlikte Kızıldeniz'de dalış yapmak için Mısır'a gittiklerini söyledi.
Seyrek, "Önce Kızıldeniz'de dalış planları yaptık. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Kızıldeniz kıyısında bulunan tatil kenti Şarm El Şeyh kentinde dalış yaptık. Sonra Lukson ve en son da Kahire'ye gittik. Kahire'yi bilerek en sona bıraktık. Çünkü Keops'a tırmanmayı planlamıştım. Güneşe alerjim vardı ve zirvedeyken çadıra ihtiyacım olacağını düşündüğüm için gölgelik çadır aldım. Ama girişte üst araması yapan polis, çadırı benden aldı. Piramitlerin olduğu bölgeye çadırsız geldik" dedi.