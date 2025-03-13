Pişkin soyguncular kamerada: Çekirdek yiyerek, dinlene dinlene soydular

Mağazaya girmek için iki kez kapıyı tekmeleyen şüpheli başarılı olamayınca dakikalarca oturup ne yapacağını düşündü. Ardından mağazanın önünde tur atmaya başlayan şüphelinin kimi zaman çekirdek yemesi yok artık dedirtti. Daha sonra bulduğu taşla mağazanın camını kıran hırsız, ellerini kesmesine rağmen cep telefonlarını ve tabletleri çalmak için adeta zamanla yarıştı. Vitrinden çaldığı ürünleri montunun cebine dolduran şüpheli, hızlıca olay yerinden kaçtı.