Piyangonun şifresini çözen 4 kafadar milyoner oldu
ABD'de Princeton Üniversitesi mezunu 4 girişimci, piyango sistemini çözerek 6 milyon dolar (213,5 milyon TL) kazanç elde etti.
ABD'de Princeton Üniversitesi’nden dört mezun, piyango sistemini yenerek 6 milyon dolardan fazla kazanç sağladı. Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto, sıra dışı bir yöntemle milyoner olmayı başardı.
Grup, kazı kazan biletlerinde kazananları belirlemeye yarayan bir sistem geliştirdi. Eylül 2020’de Montori, bir günde tam 61 kazanan bileti nakde çevirdi ve bu başarı dikkatleri üzerlerine çekmesine neden oldu.
ŞANS MI STRATEJİ Mİ?
Grup, Indiana, Missouri, Washington ve District of Columbia gibi eyaletlerdeki farklı mağaza ve benzin istasyonlarından topladığı biletlerle toplam 6 milyon dolar kazandı.
Ancak işin sırrı sadece şans değil gibi görünüyor. Cal Berkeley Üniversitesi’nden İstatistik Profesörü Philip Stark, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:
“Ya dünyanın en şanslı insanlarıyla karşı karşıyayız ya da piyango sistemini yenmenin bir yolunu buldular.”
BÜYÜK YATIRIM, BÜYÜK KAZANCAK
Grup, kazı kazan biletlerini toplamak için mağazalardaki tüm stokları satın aldı. Bazı kaynaklara göre bu süreçte 2 milyon dolardan fazla yatırım yaptıkları tahmin ediliyor. Indiana’daki bir mağaza sahibi, grubun bilet almak için kendi dükkânında toplam 48 bin dolar harcadığını belirtti.
NASIL BAŞARDILAR?
Uzmanlar, grubun kazanma olasılığını artırmak için kamuya açık piyango verilerini analiz etmiş olabileceğini öne sürüyor. Bir diğer teori ise, grubun büyük ödül çıkma ihtimali yüksek olan serilere odaklandığı yönünde.
Kazançlarının kaynağı merak konusu olan grup, yöntemlerini açıklamaktan kaçındı. Ancak şu ana kadar herhangi bir yasayı ihlal ettiklerine dair bir bulguya rastlanmadı.