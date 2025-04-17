Piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde... Lüks araçlara ele konuldu

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yurt dışından kendilerini emekli gibi gösteren bazı kişilerin, lüks araçları 2 yıla kadar kullanabilmek amacıyla Türkiye’ye getirmeye çalıştıkları belirlendi.