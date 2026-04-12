Piyasa değeri 280 milyon TL... 233 araca el konuldu!

'YASA DIŞI TİCARETLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

Açıklamada ayrıca, "Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Gerçekleştirilen denetim ve müdahalelerle kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele ortaya konulmakta olup, yasa dışı ticaretle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik güvenliğinin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)