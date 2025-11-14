Piyasadaki 2 çocuk giyim ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi

ÜRÜN GRUBU

Pelüş Oyuncaklar

MARKA

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Barkod:00004015

ÜRÜN TANIMI: Astronot Peluş Anahtarlık

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardı Kapsamında Teste Tabi Tutulması Neticesinde "Genel Gereklilikler-Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenar Testinden Sonra Tork Ve Çekme Testinden Sonra Halkalar Küçük Parça Oluşturması , Madde 5.8 Şekil Ve Boyut: 8.2 De Belirtilen Silindir İçine Tamamen Oturan Herhangi Bir Parça Oluşturmamalıdır Maddesine Aykırı Olarak Oyuncağın Kafasında Yer Alan Zincirler A Ve B Kalıplarından Çıkıntı Yapması.” Ve Bu Durumun Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardının 5.1B Ve 5.8 Ve 7 Maddelerinde Belirtilen Gerekleri Sağlayamaması