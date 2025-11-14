Piyasadaki 2 çocuk giyim ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Kasım ayının güvensiz ürünleri listesini güncellemeye devam ediyor. Listeye aralarında çocuklar için de satılan 6 ürün girdi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 14 Kasım itibariyle güncellediği Kasım 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Badr
ÜRÜN TANIMI: Badr Elsa Baskılı Kız Çocuk Bikini Takımı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Halter Boyun Stilli Giysilerde Boyun Ve Boğaz Bölgesinde Serbest Uç Bulunmasına İzin Verilmez. İlgili Üründe Serbest Serbest Uç Mevcuttur.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Snow Kids
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 311024306
ÜRÜN TANIMI: Snow Kids Model No:1071
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Standartının 3.2.1 Maddesinde Belirtilen: "Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir." Gerekliliğini Sağlamadığı, Bu Nedenle Küçük Çocukların Kullanımı Açısından Risk Teşkil Etmektedir.
ÜRÜN GRUBU
Pelüş Oyuncaklar
MARKA
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Barkod:00004015
ÜRÜN TANIMI: Astronot Peluş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardı Kapsamında Teste Tabi Tutulması Neticesinde "Genel Gereklilikler-Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenar Testinden Sonra Tork Ve Çekme Testinden Sonra Halkalar Küçük Parça Oluşturması , Madde 5.8 Şekil Ve Boyut: 8.2 De Belirtilen Silindir İçine Tamamen Oturan Herhangi Bir Parça Oluşturmamalıdır Maddesine Aykırı Olarak Oyuncağın Kafasında Yer Alan Zincirler A Ve B Kalıplarından Çıkıntı Yapması.” Ve Bu Durumun Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardının 5.1B Ve 5.8 Ve 7 Maddelerinde Belirtilen Gerekleri Sağlayamaması