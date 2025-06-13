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Piyasalar karıştı; güvenli liman altın için hedef fiyat güncellendi

Alman bankası Commerzbank, İsrail-İran gerilimi sonrası yükselişe geçen altın fiyatları için tahminini güncelledi.

Piyasalar karıştı; güvenli liman altın için hedef fiyat güncellendi - Resim: 1

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve İran'ın karşılık vermesi sonrası piyasalar yangın yerine döndü. Güvenli liman altına talebin artmasıyla birlikte ons altın 3 bin 444 dolar seviyesini gördü. Saat 14.30 itibariyle ons altın 3 bin 419 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 330 liradan, çeyrek altın 7 bin 101 liradan ve cumhuriyet altını 29 bin 200 liradan satılıyor.

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Piyasalar karıştı; güvenli liman altın için hedef fiyat güncellendi - Resim: 2

Piyasalarda hareketlilik sürerken Alman bankası Commerzbank altın için hedef fiyatında güncellemeye gitti.

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Piyasalar karıştı; güvenli liman altın için hedef fiyat güncellendi - Resim: 3

ONS ALTINDA YENİ HEDEF FİYAT

Banka bu yıl için ons altın tahminini 3 bin dolardan 3 bin 400 dolara, 2026 sonu için 3 bin dolardan 3 bin 600 dolara yükseltti.

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Piyasalar karıştı; güvenli liman altın için hedef fiyat güncellendi - Resim: 4

GÜMÜŞ TAHMİNİNİ DE REVİZE ETTİ

Ons gümüş için 2025 sonu tahminini 34 dolardan 37 dolara, 2026 sonu tahminini de 36 dolardan 40 dolara yükseltti.

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