Piyasalar karıştı; güvenli liman altın için hedef fiyat güncellendi

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve İran'ın karşılık vermesi sonrası piyasalar yangın yerine döndü. Güvenli liman altına talebin artmasıyla birlikte ons altın 3 bin 444 dolar seviyesini gördü. Saat 14.30 itibariyle ons altın 3 bin 419 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 330 liradan, çeyrek altın 7 bin 101 liradan ve cumhuriyet altını 29 bin 200 liradan satılıyor.