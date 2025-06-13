Piyasalar karıştı; güvenli liman altın için hedef fiyat güncellendi
Alman bankası Commerzbank, İsrail-İran gerilimi sonrası yükselişe geçen altın fiyatları için tahminini güncelledi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve İran'ın karşılık vermesi sonrası piyasalar yangın yerine döndü. Güvenli liman altına talebin artmasıyla birlikte ons altın 3 bin 444 dolar seviyesini gördü. Saat 14.30 itibariyle ons altın 3 bin 419 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 330 liradan, çeyrek altın 7 bin 101 liradan ve cumhuriyet altını 29 bin 200 liradan satılıyor.
Piyasalarda hareketlilik sürerken Alman bankası Commerzbank altın için hedef fiyatında güncellemeye gitti.
ONS ALTINDA YENİ HEDEF FİYAT
Banka bu yıl için ons altın tahminini 3 bin dolardan 3 bin 400 dolara, 2026 sonu için 3 bin dolardan 3 bin 600 dolara yükseltti.
GÜMÜŞ TAHMİNİNİ DE REVİZE ETTİ
Ons gümüş için 2025 sonu tahminini 34 dolardan 37 dolara, 2026 sonu tahminini de 36 dolardan 40 dolara yükseltti.