Piyasalar nefesini tuttu! Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara ''çarşamba'' uyarısı

Borsa yatırımcılarını uyardı

Borsa İstanbul’un tarihi zirvesini yenilediğini hatırlatan Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcılar için temkinli olunması gerektiğini belirtti. Kısa vadede alım yönünde pozisyon almak için belirli seviyelerin üzerinde güçlü kapanışların izlenmesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, orta ve uzun vadede ise geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Mevcut seviyelerden doğrudan işlem açmanın riskli olabileceğine işaret eden Eryılmaz, daha sağlıklı bir strateji için geri çekilmelerin takip edilmesini önerdi.