Piyasalar nefesini tuttu! Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara ''çarşamba'' uyarısı
Ekonomist Filiz Eryılmaz, ABD-İran hattındaki gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının altın ve gümüşü baskıladığını belirtti. Eryılmaz, çarşamba gününün hem ateşkes süresinin dolması hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı nedeniyle kritik olduğunu vurguladı.
Küresel piyasalar, ABD-İran hattındaki Hürmüz Boğazı gerilimi ve ateşkes sürecine odaklandı. ABD’nin uyguladığı deniz ablukası sonrası İran’ın ekonomik kayıpları artarken, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali masada durmaya devam ediyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasaların henüz "barış" ihtimalini masadan tamamen silmediğini ancak belirsizliğin her an sert hareketleri tetikleyebileceğini vurguladı.
Borsa yatırımcılarını uyardı
Borsa İstanbul’un tarihi zirvesini yenilediğini hatırlatan Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcılar için temkinli olunması gerektiğini belirtti. Kısa vadede alım yönünde pozisyon almak için belirli seviyelerin üzerinde güçlü kapanışların izlenmesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, orta ve uzun vadede ise geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Mevcut seviyelerden doğrudan işlem açmanın riskli olabileceğine işaret eden Eryılmaz, daha sağlıklı bir strateji için geri çekilmelerin takip edilmesini önerdi.
Çarşamba gününe dikkat!
Haftanın en hareketli gününün çarşamba olacağını belirten Eryılmaz, Merkez Bankası’nın faiz kararı hem de ateşkes sürecinin aynı döneme denk gelmesinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Eryılmaz, Merkez Bankası’nın politika faizinde değişiklik yapmayabileceğini, ancak karar metninde ilerleyen dönemlere ilişkin mesajların önem taşıyacağını ifade etti.
Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerine baskı oluşturduğunu belirterek, yatırımcıların teknik seviyelere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Gümüş için uyarıda bulunan Eryılmaz, ''79.5–80.3 arası işlem yapılmaması gereken bölge. 80.45 TL üzeri kırılım gümüşü güçlendirir'' dedi.