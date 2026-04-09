Piyasalarda ''ateşkes'' fırtınası: Gram altın için yeni hedef verildi
Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ateşkes sonrası piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ons altında 5.000 dolar, gram altında ise 7.400 TL seviyesine dikkat çeken Ergezen; petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıta etkisini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararına dair beklentilerini paylaştı.
Ons altında hedef 5.000 dolar
Ons altının 4.800 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirten Ergezen, yükselişin 5.000 dolar seviyesine kadar devam etmesinin normal olduğunu ifade etti. Gram altın tarafında ise 7.000 TL üzerindeki hareketliliğin kalıcı olabileceğini vurgulayan uzman, "7.200 - 7.400 TL bandına doğru bir gidişat oldukça olası görünüyor" dedi.
Gümüşte kritik seviyeler
Gümüş için daha temkinli bir duruş sergileyen uzman isim, ons gümüşte 82-85 bandının görülebileceğini ancak bu yıl eski zirvelerin aşılmasını beklemediğini ifade etti.
Petrol ve akaryakıt fiyatları
Brent petrolün enerji sahalarındaki duruma göre 70-80 dolar bandına çekilebileceğini öngören Ergezen, bu düşüşün iç piyasada pompaya yansıyacağını ancak vergi sistemindeki düzenlemeler nedeniyle indirimlerin, yükselişler kadar hızlı hissedilmeyebileceği konusunda uyardı.