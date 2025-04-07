Piyasalarda fırtınalar koparken dev banka altın tahminini güncelledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu yeni gümrük tarifeleri piyasaları allak bullak etti. Ons altın 3 bin doların altını test ettikten sonra 3 bin 31 dolardan işlem görüyor. Gram altın 3 bin 686 liradan, çeyrek altın 6 bin 173 liradan ve cumhuriyet altını 25 bin 561 liradan satılıyor.