Piyasalarda fırtınalar koparken dev banka altın tahminini güncelledi
ABD Başkanı Donal Trump'ın gümrük tarifelerini açıklamasının ardından piyasalarda yer yerinden oynadı. Deutsche Bank, piyasalarda fırtınalar koparken altın fiyatları için tahminlerini güncelledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu yeni gümrük tarifeleri piyasaları allak bullak etti. Ons altın 3 bin doların altını test ettikten sonra 3 bin 31 dolardan işlem görüyor. Gram altın 3 bin 686 liradan, çeyrek altın 6 bin 173 liradan ve cumhuriyet altını 25 bin 561 liradan satılıyor.
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Yılbaşından bu yana rekorlara doymayan altın fiyatları için yeni bir tahmin geldi. Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, altın tahminini yükseltti.
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Banka ons altının 2025’te ortalama 3 bin 139 dolara, 2026’daysa 3 bin 700 dolara yükselmesini bekliyor. Banka 2025 yıl sonu tahminiyse 3 bin 350 dolar.
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Deutsche Bank’ın önceki tahmini 2025 için 2 bin 725, 2026 içinse 2 bin 900 dolardı.
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