Piyasaların 2 kurdu, İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den korkutan tahminler
Türk Lirası karşısında döviz kurunun ve altının yüksek uçuşu tüm hızıyla sürerken altın ve para piyasaları uzman İslam Memiş ile ekonomist Selçuk Geçer'den uyarılar peş peşe geldi.
Hem dolar başta olmak üzere döviz kuru hem de altın başta olmak üzere emtia piyasası Türk Lirası karşısındaki sörfünü sürdürürken, piyasalarda yorumları en çok merak edilen 2 isim olan para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş ile ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den uyarılar peş peşe geldi.
BDDK kararı sonrası dolar/TL kuru aşağı yönlü bir hareket içindeydi. Bugün Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon ve ekonomik durumla ilgili bir açıklamada bulundu. Konuşmasının ardından dolar tekrar yükselişe geçti.
Doların durumu ile ilgili açıklamada bulunan ekonomist Selçuk Geçer, Twitter hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
AK Parti iktidarının attığı ekonomik adımları en sert eleştiren isimlerin başında gelen ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru için korkutan tahminini açıkladı.