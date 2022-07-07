Piyasaların 2 kurdu, İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den korkutan tahminler

Hem dolar başta olmak üzere döviz kuru hem de altın başta olmak üzere emtia piyasası Türk Lirası karşısındaki sörfünü sürdürürken, piyasalarda yorumları en çok merak edilen 2 isim olan para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş ile ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den uyarılar peş peşe geldi.