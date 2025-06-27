Piyasaların bir bileni İslam Memiş altın fiyat tahminlerini güncelledi
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında Haziran ayında başlayan düşüş eğilimi yatay seyrini sürdürürken ünlü piyasa analisti İslam Memiş, başta altın olmak üzere gümüş, döviz, borsa ve kripto paralar için için beklentilerini açıkladı.
2024 yılının son çeyreğinde yeni bir ralliye başlayan altın fiyatları 2025 yılına da hızlı girmiş ve özellikle Haziran ayının ilk günlerine kadar rekor üstüne rekor kırarak yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Altındaki bu yeni rekor ralllisi yerini durgunluğa bırakırken yatırımcılar da altının yeni yol haritasının ne olacağını merak etmeye devam ederken Türkiye'nin önde gelen piyasa analistlerinden İslam Memiş'ten yeni tahminler peş peşe geldi.
Kısa bir süre önce hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan ve altında yılın ilk yarısında yaşanan yükselişin ardından teknik düzeltmelerin sürdüğünü, ancak bu düzeltmelerin tamamlanmasıyla birlikte ons altının 3.500 dolar, gram altının ise 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördüğünü açıklayan İslam Memiş, gram altın için 4 bin 200 lira seviyelerinin sarkması durumunda yılın son alım fırsatının olabileceğini kaydetti. Memiş, altının ons fiyatındaki düşüş beklentisinin gram altına sınırlı yansımasının beklendiğini de belirtti.
İslam Memiş ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarının kısa bir süre içerisinde son bulacağının altını çizerek "Bunun adına ‘revize’ diyecekler, Ben 'geri vites' diyeceğim. Ve geri viteslerine başladılar. Artık yavaş yavaş 2026 yılına ilişkin, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin aşağı yönlü revize yapmaya başladılar. Artık 2.500 dolar seviyeleri telaffuz edilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.
Ons altını bu seviyesi ile almayacağını belirten Memiş, "İlk önce yılın son çeyreğinde 3 bin dolar seviyesi, daha sonra aşağı yönlü hareketler devam edecektir. Ama düşüş yönlü ons altın tarafında öngörüm değişmiyor" şeklinde konuştu.