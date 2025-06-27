Piyasaların bir bileni İslam Memiş altın fiyat tahminlerini güncelledi

Kısa bir süre önce hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan ve altında yılın ilk yarısında yaşanan yükselişin ardından teknik düzeltmelerin sürdüğünü, ancak bu düzeltmelerin tamamlanmasıyla birlikte ons altının 3.500 dolar, gram altının ise 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördüğünü açıklayan İslam Memiş, gram altın için 4 bin 200 lira seviyelerinin sarkması durumunda yılın son alım fırsatının olabileceğini kaydetti. Memiş, altının ons fiyatındaki düşüş beklentisinin gram altına sınırlı yansımasının beklendiğini de belirtti.