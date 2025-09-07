Piyasaların bir bileni İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısı için tarih verdi

İfadelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını sadece piyasa analizi olduğunu belirten ve gram altın için kritik direnç seviyelerinin 4.500, 4.650, 4.800 ve 5.000 TL olduğunu söyleyen İslam Memiş, Kasım ayını işaret ederek "eldeki varlıklarınızı tutun" çağrısında bulundu ve "Kasım ayında satış bekliyorum ama hangi seviyeden başlayacağını o zaman göreceğiz" dedi.