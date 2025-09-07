Piyasaların bir bileni İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısı için tarih verdi
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın rekor serisine devam ederken ünlü para ve değerli metal piyasaları analisti İslam Memiş, altın fiyatları için yeni tahminlerini tarih vererek açıkladı.
Ons altının fiyatı 3 bin 500 doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza atarken yatırımcının da gözü yeniden altına döndü.
Ünlü para ve değerli metal piyasaları analisti İslam Memiş de altında ve piyasalardaki hareketliliği değerlendirediği yeni analizlerini ve tahminlerini paylaştı.
ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında gelmesiyle altın fiyatlarının desteklendiğini belirten İslam Memiş, Fed’in faiz indirimi beklentisinin piyasada %96 oranında fiyatlandığını söyledi. Ancak kısa vadede teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Memiş, “Şu anda alım yapmazdım, biraz soğusun” diyerek yatırımcılara temkinli olma çağrısında bulundu.
İfadelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını sadece piyasa analizi olduğunu belirten ve gram altın için kritik direnç seviyelerinin 4.500, 4.650, 4.800 ve 5.000 TL olduğunu söyleyen İslam Memiş, Kasım ayını işaret ederek "eldeki varlıklarınızı tutun" çağrısında bulundu ve "Kasım ayında satış bekliyorum ama hangi seviyeden başlayacağını o zaman göreceğiz" dedi.