Piyasaların bir bileni İslam Memiş gram altın için yeni tahminini açıkladı

Uzmanlar altın fiyatlarında yeni bir ralli ve kalıcı bir yükseliş için Ons altının 3 bin 370 Dolar'ı aşıp bu seviyede tutunması gerektiğine dikkat çekerken piyasa "piyasaların bir bileni" olarak anılan Türkiye'nin ünlü kuyumcusu ve piyasa analisti İslam Memiş katıldığı canlı yayında altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı.