Piyasaların bir bileni İslam Memiş gram altın için yeni tahminini açıkladı
Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metaller piyasalarına dair yaptığı dikkat çekici açıklamalarla öne çıkan ve "piyasaların bir bileni" olarak anılan Türkiye'nin ünlü kuyumcusu ve piyasa analisti İslam Memiş katıldığı canlı yayında altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı.
Her dönemde hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın fiyatları 2025 yılı başında başladığı rekor serisine Mayıs ayında son verip düşüş eğilimine girmişti. Haziran ayının ilk iş günü olan 2 Haziran Pazartesi günü yeniden ibresini yükseliş yönüne çeviren altında yatırımcının en çok merak ettiği "altında yeni yön neresi" sorusuna yanıt ünlü piyasa analisti İslam Memiş'ten geldi.
Geride bıraktığımız Mayıs ayı ortasına kadar rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Mayıs'ın son 15 gününde düşüş eğilimine girmiş ve 1 ileri 2 geri hareket ederek yatırımcısını üzmüştü. Neredeyse tüm piyasa analistleri ve uluslararası finans kuruluşları altın fiyatlarında kısa dönemli düşüş ancak ileriki dönemde yeniden yükselişe işaret ederken altın fiyatları Haziran ayına hızlı başladı.
Uzmanlar altın fiyatlarında yeni bir ralli ve kalıcı bir yükseliş için Ons altının 3 bin 370 Dolar'ı aşıp bu seviyede tutunması gerektiğine dikkat çekerken piyasa "piyasaların bir bileni" olarak anılan Türkiye'nin ünlü kuyumcusu ve piyasa analisti İslam Memiş katıldığı canlı yayında altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı.
ABD federal mahkemesinin Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerini veto etmesi güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarını da eksi yönde etkiledi. Peki düşüş sürer mi? Para Piyasaları ve Finans Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı.
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