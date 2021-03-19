Piyasanın ''kurtları'' açıkladı; altın fiyatlarında yeni hareket sinyali...
Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Uzman isimler yatırımcıları uyarmaya devam ediyor.
Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Uzman isimler yatırımcıları uyarmaya devam ediyor. Yatırım için güvenilir liman olarak nitelendiren altın fiyatları için dalgalanmalar sürüyor. Altının gram fiyatı 409, çeyrek fiyatı 669 TL'den işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları ve uzman isimlerin değerlendirmeleri...
KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 408,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 662,00 lira, Cumhuriyet altını 2.709,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 düşüşle 408,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
GEVŞEMENİN DEVAMINDA 405 TL DESTEĞİ İZLENEBİLİR
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Merkez Bankaları ile yoğun geçen bir haftada piyasalarda oynaklık yüksek. Dün Fed'in faiz kararı takip edildi. Beklentiler doğrultusunda faiz konusunda bir değişiklik bulunmazken, ekonomik projeksiyonlarda büyüme ve enflasyon tarafında yukarı yönde revizyonlar görüldü. Fed, ekonomiye dair olumlu bir beklenti içerisinde olduğunun sinyalini vermiş oldu.